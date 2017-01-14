Палестинский президент Махмуд Аббас посетил Ватикан и встретился с Папой Франциском

Махмуд Аббас принял участие в открытии Палестинского посольства при Святом Престоле

ВАТИКАН. В субботу, 14 января 2017 г., палестинский президент Махмуд Аббас (Абу-Мазен) встретился с Папой Франциском в Ватикане и принял участие в открытии Палестинского посольства при Святом Престоле, расположенного в Риме, на via Porta Аngelica, сообщило информационное агентство Fides.

Инаугурация посольства Палестины при Ватикане прошла накануне Международной конференции за мир на Ближнем Востоке, которая открывается в Париже 15 января. На форуме будут присутствовать представители 70 стран. Однако Израиль и Палестина не будут представлены на конференции.

Двустороннее дипломатическое соглашение между Святым Престолом и Государством Палестина вступило в силу в январе 2016 г. В сообщении, написанном по случаю Рождества, палестинский президент объявил о своем предстоящем визите в Ватикан, чтобы встретиться с Папой Франциском.

"В ходе нашей встречи, - сообщил Махмуд Аббас по поводу предстоящего визита в Ватикан, – мы рассмотрим несколько тем, вызывающих взаимный интерес, включая достижение справедливости и мира в регионе, а также поддержку межконфессионального диалога в целях большего взаимопонимания и уважения. Мы подчеркнем наше устойчивое мнение о том, что никакая священная книга не должна использоваться в качестве причины для оправдания любых видов преступлений и насилия. Мы будем также говорить об историческом соглашении между Государством Палестина и Святым Престолом, которое является примером для остальной части региона в том, как усилить христианское присутствие".