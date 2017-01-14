В Афинах состоялось заседание Священного Синода Элладской Православной Церкви

Заседание прошло под председательством Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима

АФИНЫ. Священный Синод Элладской Православной Церкви собрался 11 января 2017 г. под председательством Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, сообщило информационное агентство «Ромфея».

На основании решения чрезвычайной Ассамблеи епископов Элладской Православной Церкви от 24 ноября 2016 г. Священный Синод утвердил текст, предназначенный для информирования духовенства и народа церковного по поводу решений Критского Собора 2016 г., который будет опубликован в специальном послании, озаглавленном «К народу».

Священный Синод Элладской Православной Церкви постановил, что чрезвычайная Ассамблея епископов будет созвана 8 - 9 марта 2017 г. В ходе ее работы следующие иерархи представят свои отчеты:

— Даниил, митрополит Кесарианийский, Виронский и Имиттосский (сообщение по церковному воспитанию),

— Ефрем, митрополит Идрский, Спетский и Эгинский (сообщение по религиозному образованию),

— Хризостом, митрополит Мессенийский (сообщение по движению диалога с римскими католиками).

Синод также поручил митрополиту Димитриадскому и Алмироссскому Игнатию произнести проповедь в Неделю Торжества Православия (5 марта 2017) в Кафедральном соборе св. Дионисия Ареопагита в Афинах.