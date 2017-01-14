8 -10 марта 2016 г. состоится внеочередная сессия Священного Синода Элладской Православной Церкви
- 14 января
- 14:08
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Афинах состоялось заседание Священного Синода Элладской Православной Церкви
АФИНЫ. Священный Синод Элладской Православной Церкви собрался 11 января 2017 г. под председательством Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, сообщило информационное агентство «Ромфея».
На основании решения чрезвычайной Ассамблеи епископов Элладской Православной Церкви от 24 ноября 2016 г. Священный Синод утвердил текст, предназначенный для информирования духовенства и народа церковного по поводу решений Критского Собора 2016 г., который будет опубликован в специальном послании, озаглавленном «К народу».
Священный Синод Элладской Православной Церкви постановил, что чрезвычайная Ассамблея епископов будет созвана 8 - 9 марта 2017 г. В ходе ее работы следующие иерархи представят свои отчеты:
— Даниил, митрополит Кесарианийский, Виронский и Имиттосский (сообщение по церковному воспитанию),
— Ефрем, митрополит Идрский, Спетский и Эгинский (сообщение по религиозному образованию),
— Хризостом, митрополит Мессенийский (сообщение по движению диалога с римскими католиками).
Синод также поручил митрополиту Димитриадскому и Алмироссскому Игнатию произнести проповедь в Неделю Торжества Православия (5 марта 2017) в Кафедральном соборе св. Дионисия Ареопагита в Афинах.
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