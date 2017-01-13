Митрополит Волоколамский Иларион принял участие в V Европейском православно-католическом форуме в Париже

Тема заседания – "Европа перед лицом террористической угрозы, ценность человеческой личности и свободы вероисповедания"

МОСКВА. 9–12 января 2017 года в Париже состоялся V Европейский православно-католический форум, в котором приняли участие представители Поместных Православных Церквей европейского региона и католического Совета епископских конференций Европы. Тема заседания – «Европа перед лицом террористической угрозы, ценность человеческой личности и свободы вероисповедания». Сопредседателями форума стали: с православной стороны – митрополит Сассимский Геннадий (Константинопольский Патриархат), с католической стороны – архиепископ Эстергом-Будапештский кардинал Петер Эрдё (Венгрия).

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русскую Православную Церковь на мероприятии представлял председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. В форуме также принял участие заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков).

В ходе форума его участники обсудили различные аспекты современного положения религиозных общин в Европе в контексте тех вызовов, с которыми столкнулось европейское общество в последние годы. Было уделено внимание осмыслению тем человеческого достоинства и религиозных свобод, проблемы фундаментализма и терроризма, роли государства и церковных общин в поддержании стабильности в обществе и укреплении общественной солидарности.

Митрополит Волоколамский Иларион выступил с докладом на тему «Нарушение религиозных прав и свобод: нетерпимость, дискриминация и преследование», в котором особо отметил, что форум проходит на фоне прогресса, достигнутого в православно-католических отношениях в последнее время. Знаковым событием стала встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска 12 февраля 2016 года в Гаване, которая открыла новую страницу в православно-католическом взаимодействии. Определенные успехи также были достигнуты в ходе XIV пленарной сессии Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско- Католической Церковью, на которой был принят важный документ – «Соборность и первенство в первом тысячелетии: на пути к общему пониманию для служения единству Церкви».

Владыка напомнил, что по итогам встречи в Гаване было принято Совместное заявление, «в котором нашло отражение общее видение глобальных проблем, волнующих наши Церкви и все человечество». «Папа и Патриарх, которые и ранее затрагивали соответствующие темы, в Гаване высказались единым голосом. И этот голос был услышан. Мы ясно осознаем необходимость совместных усилий для консолидированного ответа на вызовы современности, в числе которых преследование христиан, проживающих в ближневосточном регионе, секуляризация западного общества, нарушения прав верующих, кризис семейных и других традиционных ценностей, подрыв нравственности в личной и общественной жизни», – подчеркнул председатель ОВЦС.

В докладе митрополита Илариона прозвучал анализ текущей ситуации с правами и свободами христианских общин в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и на Украине.



Европейский православно-католический форум действует с 2008 года. Он был учрежден по инициативе архиепископа Эстергомского и Будапештского кардинала Петера Эрдё и епископа Венского и Австрийского Илариона (ныне митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата).

Темами предыдущих заседаний форума, которые состоялись в Тренто, на острове Родос, в Лиссабоне и в Минске были вопросы семьи, взаимоотношений Церкви и государства, проблемы экономического кризиса и бедности, религии и мультикультурализма.