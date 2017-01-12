Фотоальбом "Русские иконы Синая" представят в Москве

Синайский монастырь является одной из древнейших непрерывно действующих христианских обителей в мире

МОСКВА. Фотоальбом "Русские иконы Синая", в котором будут представлены все привезенные из России реликвии синайского монастыря святой Екатерины, непрерывно действующего с IV века, презентуют в четверг в московском храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, сообщили РИА Новости в Издательстве Московской патриархии.

"Настоящее издание представляет собой первое комплексное исследование этой темы, осуществленное коллективом авторов. Помимо статей, посвященных различным историко-культурным аспектам русско-синайских отношений, книга включает полный научный каталог выявленных художественных памятников российского происхождения и царских жалованных грамот, хранящихся в монастыре", — говорится в сообщении.

Публикация этих произведений отечественного искусства, по задумке авторов альбома, даст представление "о беспрецедентной по своим масштабам поддержке, которую Россия на протяжении веков оказывала монастырю святой Екатерины, обеспечивая непрерывную традицию монашеской жизни на Синае". Издание, как уточняют в патриархии, адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Синайский монастырь основан в IV веке и является одной из древнейших непрерывно действующих христианских обителей в мире. Здесь расположен центр автономной Синайской православной церкви, которая владеет также рядом монастырских подворий в Египте, Греции, на Кипре, в Ливане и Турции. Игуменом монастыря является архиепископ Синайский, которого с VII века рукополагает (возводит в сан) патриарх Иерусалимский. Насельники монастыря преимущественно греки. В настоящее время обитель насчитывает 30 монахов, две трети которых живут непосредственно в стенах Синайского монастыря, а треть — на его подворьях. С Россией монастырь установил связи в XIV веке.