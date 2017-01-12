Самыми опасными для христиан странами в 2016 году были КНДР и Сомали, считают в "Open Doors"

Опубликован ежегодный индекс преследования Open Doors

ВАШИНГТОН. Наиболее опасными в 2016 году для христиан странами являлись Северная Корея и Сомали, кроме того существенный рост уровня их дискриминации произошел в Индии, сообщает международная организация по защите христиан от преследований Open Doors.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Open Doors сообщили, что около 1200 христиан были убиты в разных странах мира в период между 1 ноября 2015 года и 31 октября 2016 года "по причинам, связанным с их верой". При этом большинство убийств среди христиан было совершено в Нигерии — там погибли по меньшей мере 695 человек.

Список из 50 стран приведен на официальном сайте организации. Его в 16 раз подряд возглавила Северная Корея, где практически полностью исключено юридическое признание христианского вероисповедания.

Следом за КНДР идут Сомали, Афганистан, Пакистан и Судан. Ирак и Сирия опустились на одну позицию в антирейтинге. Ученые связывают это с массовым оттоком христианского населения из данных государств. Правозащитники отмечают, что, например, в Алеппо до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году проживало свыше 400 тысяч христиан, а сейчас их осталось менее 60 тысяч.

Существенная эскалация нетерпимости к христианам в 2016 году наблюдалась в Индии, которая за год ухудшила свои позиции в списке, поднявшись с 31 на 15-е место. Правозащитники отмечают безнаказанность индуистских националистов. Индуисты в Индии составляют более 80% от общего числа населения, христиане — только 2%.

В списке из 50 стран практически нет европейских, кроме частично расположенных в Европе Турции (37 место) и Казахстана (43-е).

По словам представителя правозащитной организации Лизы Пирс, рост преследований христиан обусловлен в основном крайним религиозным национализмом, которому "молчаливо потворствуют — а иногда и поощряют — местные и национальные правительства".