Около 90 000 христиан убиты за веру в 2016 г., согласно данным World Religion News
- 12 января
- 12:49
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Самыми опасными для христиан странами в 2016 году были КНДР и Сомали, считают в "Open Doors"
Ранее СМИ со ссылкой на данные Open Doors сообщили, что около 1200 христиан были убиты в разных странах мира в период между 1 ноября 2015 года и 31 октября 2016 года "по причинам, связанным с их верой". При этом большинство убийств среди христиан было совершено в Нигерии — там погибли по меньшей мере 695 человек.
Список из 50 стран приведен на официальном сайте организации. Его в 16 раз подряд возглавила Северная Корея, где практически полностью исключено юридическое признание христианского вероисповедания.
Следом за КНДР идут Сомали, Афганистан, Пакистан и Судан. Ирак и Сирия опустились на одну позицию в антирейтинге. Ученые связывают это с массовым оттоком христианского населения из данных государств. Правозащитники отмечают, что, например, в Алеппо до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году проживало свыше 400 тысяч христиан, а сейчас их осталось менее 60 тысяч.
Существенная эскалация нетерпимости к христианам в 2016 году наблюдалась в Индии, которая за год ухудшила свои позиции в списке, поднявшись с 31 на 15-е место. Правозащитники отмечают безнаказанность индуистских националистов. Индуисты в Индии составляют более 80% от общего числа населения, христиане — только 2%.
В списке из 50 стран практически нет европейских, кроме частично расположенных в Европе Турции (37 место) и Казахстана (43-е).
По словам представителя правозащитной организации Лизы Пирс, рост преследований христиан обусловлен в основном крайним религиозным национализмом, которому "молчаливо потворствуют — а иногда и поощряют — местные и национальные правительства".
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