Около 90 000 христиан убиты за веру в 2016 г., согласно данным World Religion News

Христиане остаются религиозной группой, которая в наибольшей степени подвергается преследованию

НЬЮ-ЙОРК. Около 90 000 христиан были убиты в 2016 г. за свою веру, согласно сообщению информационного агентства World Religion News .

Большинство смертельных случаев зафиксированы в ходе племенных конфликтов в Африке, где были убиты более чем 60 000 человек. Еще 27 000 погибли в результате террористических инцидентов при преднамеренном разрушении христианских деревень, а также вследствие преследования со стороны государственных властей.

Более 500 миллионов христиан не имеют возможности практиковать свою веру открыто и свободно, говорится в сообщении World Religion News .

Хотя число христиан, убитых в 2016 г., несколько снизилось в сравнении с данными предыдущего года, когда 105 000 погибли за веру, христиане по-прежнему остаются религиозной группой, которая в наибольшей степени подвергается преследованию.