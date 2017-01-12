В 2016 г. во всем мире были убиты 28 католических пастырских и социальных работников
- 12 января
- 12:42
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- Источник:
- Седмица.Ru
Около 90 000 христиан убиты за веру в 2016 г., согласно данным World Religion News
НЬЮ-ЙОРК. Около 90 000 христиан были убиты в 2016 г. за свою веру, согласно сообщению информационного агентства World Religion News .
Большинство смертельных случаев зафиксированы в ходе племенных конфликтов в Африке, где были убиты более чем 60 000 человек. Еще 27 000 погибли в результате террористических инцидентов при преднамеренном разрушении христианских деревень, а также вследствие преследования со стороны государственных властей.
Более 500 миллионов христиан не имеют возможности практиковать свою веру открыто и свободно, говорится в сообщении World Religion News .
Хотя число христиан, убитых в 2016 г., несколько снизилось в сравнении с данными предыдущего года, когда 105 000 погибли за веру, христиане по-прежнему остаются религиозной группой, которая в наибольшей степени подвергается преследованию.
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