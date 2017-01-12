Великий имам Аль-Азхара посетил коптский собор в Каире накануне Рождества Христова

Ахмед эль-Тайеб передал Рождественские поздравления Коптскому патриарху Тавадросу II

КАИР. Ахмед эль-Тайеб, великий имам Аль-Азхара, передал Рождественские поздравления главе Коптской Церкви патриарху Тавадросу II во время недавнего посещения кафедрального собора в Каире.

Имам Аль-Азхара посетил Коптского патриарха 4 января 2017 г., незадолго до праздника Рождества Христова, отмечаемого в Коптской Церкви по Юлианскому календарю — 7 января.

Папа и патриарх Коптской Церкви Тавадрос II “сказал, что отношения между мусульманами и христианами в Египте, который существует уже тысячи лет, могут служить образцом для подражания”. Слова предстоятеля Коптской Церкви цитирует ведущая египетская газета Al-Ahram.

Суннитский лидер, который имеет репутацию одного из самых влиятельных представителей умеренного направления в мусульманском мире, подчеркнул “устойчивую действительность” терпимости несмотря на недавнюю террористическую атаку на Каирскую церковь.

Египет — североафриканская страна с населением 94.7 миллионов человек, из которых почти 90% являются мусульманами-суннитами, а 10 % — христианами-коптами.