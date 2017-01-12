В Университете Аль-Азхар Коптскую Церковь обвинили в телерадиовещании антиисламской направленности
- 12 января
- 12:29
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- Источник:
- Седмица.Ru
Великий имам Аль-Азхара посетил коптский собор в Каире накануне Рождества Христова
КАИР. Ахмед эль-Тайеб, великий имам Аль-Азхара, передал Рождественские поздравления главе Коптской Церкви патриарху Тавадросу II во время недавнего посещения кафедрального собора в Каире.
Имам Аль-Азхара посетил Коптского патриарха 4 января 2017 г., незадолго до праздника Рождества Христова, отмечаемого в Коптской Церкви по Юлианскому календарю — 7 января.
Папа и патриарх Коптской Церкви Тавадрос II “сказал, что отношения между мусульманами и христианами в Египте, который существует уже тысячи лет, могут служить образцом для подражания”. Слова предстоятеля Коптской Церкви цитирует ведущая египетская газета Al-Ahram.
Суннитский лидер, который имеет репутацию одного из самых влиятельных представителей умеренного направления в мусульманском мире, подчеркнул “устойчивую действительность” терпимости несмотря на недавнюю террористическую атаку на Каирскую церковь.
Египет — североафриканская страна с населением 94.7 миллионов человек, из которых почти 90% являются мусульманами-суннитами, а 10 % — христианами-коптами.
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