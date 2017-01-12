В Марокко запретили продавать паранджу

В МВД страны считают, что это поможет в борьбе с преступностью

РАБАТ. В Марокко решили запретить продажу одежды, закрывающей лицо.



Власти дали двое суток местным портным и торговцам, чтобы те уничтожили хранящиеся на складах паранджи (бурки), пишет в четверг "Российская газета".



В МВД страны считают, что запрет на импорт, производство и продажу этого вида одежды поможет в борьбе с преступностью.



При этом неизвестно, запретят ли в Марокко само ношение бурки.