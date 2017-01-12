Парламент Таиланда вернул королю право назначать буддийского патриарха
- 12 января
- 12:23
- Распечатать
- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
В Марокко запретили продавать паранджу
В МВД страны считают, что это поможет в борьбе с преступностью
РАБАТ. В Марокко решили запретить продажу одежды, закрывающей лицо.
Власти дали двое суток местным портным и торговцам, чтобы те уничтожили хранящиеся на складах паранджи (бурки), пишет в четверг "Российская газета".
В МВД страны считают, что запрет на импорт, производство и продажу этого вида одежды поможет в борьбе с преступностью.
При этом неизвестно, запретят ли в Марокко само ношение бурки.
Власти дали двое суток местным портным и торговцам, чтобы те уничтожили хранящиеся на складах паранджи (бурки), пишет в четверг "Российская газета".
В МВД страны считают, что запрет на импорт, производство и продажу этого вида одежды поможет в борьбе с преступностью.
При этом неизвестно, запретят ли в Марокко само ношение бурки.
Ссылки по теме
- 30 декабря 2016
- 7 декабря 2016
- 5 декабря 2016
- 5 декабря 2016
- 2 декабря 2016
- 30 ноября 2016
- 21 ноября 2016