В Марокко запретили продавать паранджу

В МВД страны считают, что это поможет в борьбе с преступностью
РАБАТ. В Марокко решили запретить продажу одежды, закрывающей лицо.

Власти дали двое суток местным портным и торговцам, чтобы те уничтожили хранящиеся на складах паранджи (бурки), пишет в четверг "Российская газета".

В МВД страны считают, что запрет на импорт, производство и продажу этого вида одежды поможет в борьбе с преступностью.

При этом неизвестно, запретят ли в Марокко само ношение бурки.
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