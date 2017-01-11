Миллионы филиппинских католиков приняли участие в процессии Черного Назарянина

В течение дня поклониться статуе пришло до 18 млн человек

МАНИЛА. Более полутора миллиона верующих приняли участие утром 9 января в традиционной процессии Черного Самарянина в Маниле.

Раз в год старинная деревянная статуя Христа торжественно проносится по центру столицы. На пути следования Черного Самарянина стоят тысячи и тысячи филиппинцев и иностранных туристов и молятся о совершении чуда. В целом в течение дня поклониться статуе пришло до 18 млн человек.

В связи с террористической угрозой власти Филиппин ввели усиленные мер безопасности. Улицы Манилы патрулировали 4000 военных, полицейских и сотрудников ведомств по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.

По сведениям филиппинского Красного креста в ходе давки более ста человек получили незначительные травмы. В прошлом году во время процессии погибло двое человек, а 1200 получили травмы.

Давка возникает из-за того, что верующие хотят прикоснуться к статуе, которая передвигается по городу на специально повозке.

Из более чем 100-миллионного населения Филиппин 80% – католики. Бывшая испанская колония славится своими яркими религиозными праздниками. К числу самых известных среди них относится процессия Черного Назарянина.

Статуя Черного Назарянина изображает Христа, склонившегося под тяжестью креста. Она была привезена в Манилу испанским священником, членом ордена августинцев, в 1607 году из Мексики.

По преданию, по пути из Мексики на Филиппины корабль загорелся, но изваяние Христа чудесным образом не пострадало и приобрело черный цвет. Несмотря на ущерб, причиненный статуе, жители Манилы стали почитать эту скульптуру, которая стала с тех пор называться Черным Назарянином.

Многие верующие утверждают, что, прикоснувшись к статуе, они получали исцеление от своих болезней. В ходе веков деревянный образ стал одним из главных символов филиппинского народа.

Процессию в Маниле и торжественную ночную Мессу возглавил столичный архиепископ кардинал Антонио Тагле. В своей проповеди он подчеркнул важность «самоотверженной любви», которая может преодолеть эгоизм и частные интересы.