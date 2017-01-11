В Минкультуры говорят о резком росте популярности религиозного туризма в России
- 11 января
- 15:33
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Предстоятель РПЦЗ совершит паломничество по святыням России
"Паломничество будет, даст Бог, возглавлено митрополитом Иларионом… Оно пройдет по величайшим святым местам нашей необъятной Родины. Мы встретимся с особочтимыми святыми угодниками, великими чудотворцами и сможем приложиться к их святым мощам, помолиться", — говорится в сообщении.
Предполагается, что поездка продлится с 8 по 25 июля. Паломники посетят Москву, Мещовск, Оптину и Вышенскую пустыни, Рязань, Дивеево, Муром, Переславль, Сергиев Посад, святыни Крыма.
К участию в путешествии приглашаются все желающие. Общая стоимость поездки для одного паломника – две тысячи восемьсот долларов.
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