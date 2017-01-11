Предстоятель РПЦЗ совершит паломничество по святыням России

Поездка продлится с 8 по 25 июля

МОСКВА. Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион совершит в 2017 году паломничество по святыням России, приуроченное к 10-летию воссоединения зарубежной Церкви с Московским патриархатом и 100-летию революции, сообщает сайт РПЦЗ.

"Паломничество будет, даст Бог, возглавлено митрополитом Иларионом… Оно пройдет по величайшим святым местам нашей необъятной Родины. Мы встретимся с особочтимыми святыми угодниками, великими чудотворцами и сможем приложиться к их святым мощам, помолиться", — говорится в сообщении.

Предполагается, что поездка продлится с 8 по 25 июля. Паломники посетят Москву, Мещовск, Оптину и Вышенскую пустыни, Рязань, Дивеево, Муром, Переславль, Сергиев Посад, святыни Крыма.

К участию в путешествии приглашаются все желающие. Общая стоимость поездки для одного паломника – две тысячи восемьсот долларов.