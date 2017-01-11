Страсбургский суд обязал школьниц-мусульманок в Швейцарии посещать общие с мальчиками уроки по плаванию

Религиозные запреты не являются оправданием для пропуска уроков в школе

СТРАСБУРГ. Европейский суд по правам человека постановил, что посещение школьницами-мусульманками уроков плавания вместе с мальчиками не нарушает право на свободу вероисповедания, говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.



Жалобу в суд направили двое истцов, имеющих двойное гражданство - Швейцарии и Турции. Азиз Османоглу и Сехабат Кочабаш отказывались отправлять своих дочерей на подобные уроки в бассейн из соображений религиозного характера.



Истцы исчерпали все средства внутренней защиты, обратившись в суды Швейцарии: там их жалоба так и не была удовлетворена. Впоследствии А.Османоглу и С.Кочабаш направили иск в ЕСПЧ, ссылаясь на статью 9 Европейской конвенции по правам человека (свобода мысли, совести и религии).



В свою очередь Европейский суд пришел к выводу, что религиозные запреты не являются оправданием для пропуска уроков в школе. В коммюнике суда отмечается, что швейцарские власти имеют право "требовать от учеников полного выполнения школьной программы" для "успешной интеграции детей в общество".