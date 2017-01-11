В Ярославской области по инициативе Церкви объявили "День без абортов"

Акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом

ЯРОСЛАВЛЬ. Власти Ярославской области объявили 11 января «Днем тишины без абортов» по инициативе Ярославской епархии, говорится в сообщении на сайте митрополии.

В клинической больнице №8 Ярославля подтвердили, что получили письмо о запрете абортов на один день из Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

«В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства», — поясняют в епархии.

«Акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца», — отмечается в сообщении митрополии.