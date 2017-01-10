СМИ: Власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор Русской Церкви в течение года

C. ПЕТЕРБУРГ. Власти Санкт-Петербурга намерены уже в 2017 году передать Исаакиевский собор в ведомство Русской Православной Церкви. В комитете имущественных отношений Смольного в настоящее время готовят план передачи памятника РПЦ, однако окончательного решения по этому вопросу до сих пор не принято, передает "Фонтанка".

"Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок - 2019 год", - рассказали журналистам источники в одном из комитетов Смольного.

В мае прошлого года директор государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" Николай Буров выразил надежду, что музей сохранит свой статус и после обращения Санкт-Петербургской епархии РПЦ к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу о передаче собора Церкви.

"Новая газета в Петербурге" ранее сообщила, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в передаче епархии Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови, а также помещений Смольного монастыря, в которых размещаются факультеты политологии, международных отношений и социологии СПбГУ.



По итогам заседания Священного синода Русской Православной Церкви председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что РПЦ должна искать консенсус со всеми заинтересованными сторонами, не игнорируя их точки зрения.

Власти города ранее уже отказывались передать Церкви здание собора.



Весной прошлого Смольнинский районный суд Петербурга отказался принять к рассмотрению иск православных правозащитников фонда "Священная лига Святого Георгия", которые оспаривали отказ властей города передать храм РПЦ.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь - более 4 тыс. квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.