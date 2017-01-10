В день праздника Крещения Господня Папа Франциск совершил крещение 28 детей

Таинство крещения понтифик совершил в Сикстинской капелле в Ватикане

ВАТИКАН. В ходе торжественной Мессы, совершенной ad orientem (т.е. лицом к Востоку) в Сикстинской капелле в Ватикане, Папа Римский Франциск возглавил таинство крещения 28 детей сотрудников Ватиканских служб.

Богослужение было совершено по случаю праздника Крещения Господа, который Католическая Церковь отмечала 8 января 2017 г., сообщили в Пресс-службе Ватикана.

“На церемонии крещения Вам дадут зажженную свечу, как в первые века истории Церкви”, — сказал Папа Римский в своей краткой импровизированной проповеди. “Поэтому крещение в те времена называли 'освещением', потому что вера освещает сердце и позволяет нам видеть вещи в другом свете”, — отметил понтифик.

“Вы попросили веры, и Церковь дает веру вашим детям вместе с Крещением. Теперь у Вас есть задача: сделать так, чтобы она выросла, защищая ее так, чтобы это стало свидетельством для всех других”, — добавил понтифик.