Ватикан опроверг сообщения СМИ о том, что Папа Франциск якобы отождествляет Христианство и ислам
- 10 января
- 17:30
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- Источник:
- Седмица.Ru
В день праздника Крещения Господня Папа Франциск совершил крещение 28 детей
ВАТИКАН. В ходе торжественной Мессы, совершенной ad orientem (т.е. лицом к Востоку) в Сикстинской капелле в Ватикане, Папа Римский Франциск возглавил таинство крещения 28 детей сотрудников Ватиканских служб.
Богослужение было совершено по случаю праздника Крещения Господа, который Католическая Церковь отмечала 8 января 2017 г., сообщили в Пресс-службе Ватикана.
“На церемонии крещения Вам дадут зажженную свечу, как в первые века истории Церкви”, — сказал Папа Римский в своей краткой импровизированной проповеди. “Поэтому крещение в те времена называли 'освещением', потому что вера освещает сердце и позволяет нам видеть вещи в другом свете”, — отметил понтифик.
“Вы попросили веры, и Церковь дает веру вашим детям вместе с Крещением. Теперь у Вас есть задача: сделать так, чтобы она выросла, защищая ее так, чтобы это стало свидетельством для всех других”, — добавил понтифик.
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