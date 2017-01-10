За Рождественской Литургией президент Египта объявил о планах строительства нового собора Коптской Церкви

Храм будет возведен в новом правительственном квартале Каира

КАИР. Самая большая коптская церковь Египта будет открыта к 2018 г. в новом правительственном квартале, который основан на окраине Каира, сообщило информационное агентство Fides.

Египетский президент Абдель Фаттах аль Сиси будет в числе непосредственных спонсоров строительства нового главного собора Коптской Церкви.

Объявление о проекте строительства храма было сделано самим президентом аль Сиси по случаю его участия в Рождественской Литургии в коптском соборе в Каире, которую возглавил предстоятель Коптской Церкви патриарх Тавадрос II.

Египетский президент заявил, что выделил 100 тысяч египетских фунтов для финансирования первого этапа строительных работ в новом административном центре египетской столицы, который включает одновременное строительство самой большой в Египте мечети и крупнейшей в стране коптской церкви.

Амбициозный урбанистический проект разработан с целью создать на абсолютно новом месте новый город, где будут сконцентрированы офисы правительственных и политических учреждений.

Во время выступления за Рождественским богослужением в коптском храме, как сообщают египетские СМИ, глава государства также подтвердил обязательство восстановить христианские церкви, поврежденные или уничтоженные летом 2013 года во время беспорядков, которые последовали за смещением бывшего президента исламиста Мохаммеда Мурси.

В нынешнем году президент аль Сиси уже в третий раз принял участие в Рождественской Литургии в коптском соборе. До него ни один глава Египетского государства никогда не присутствовал лично за праздничным христианским богослужением.