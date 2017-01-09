Около 70 тысяч сотрудников МВД, Росгвардии и казаков обеспечивали безопасность на Рождество

МОСКВА. Свыше 50 тыс. сотрудников полиции задействованы в обеспечении безопасности в Рождество, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре МВД России.

"В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении рождественских мероприятий задействовано более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3600 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 3000 сотрудников частных охранных организаций, 8900 народных дружинников и 5800 представителей казачьих объединений", - сказал собеседник агентства.

Для предупреждения возможных правонарушений полицейские провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство возле православных храмов и монастырей, обеспечивая безопасность дорожного движения.

"В период проведения торжественных богослужений нарушений правопорядка не допущено, безопасность обеспечена в полном объеме. Сотрудники полиции продолжат нести службу по охране общественного порядка в местах массового пребывания граждан до завершения всех праздничных мероприятий", - сказал представитель МВД.