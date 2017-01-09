В церкви св. Игнатия Лойолы в Риме полицейские задержали мужчину с молотком в руках
- 9 января
- 12:05
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Мужчина ранил "розочкой" двух священников в римской церкви
По информации издания, на священнослужителей напал 41-летний итальянец, выходец из провинции Фрозиноне, который набросился на них с горлышком от разбитой бутылки.
В результате ранения в лицо получили пономарь базилики и местный священник. Оба пострадавших были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Как отмечает газета, нападавшему удалось скрыться с места преступления, однако вскоре он был арестован сотрудниками правоохранительных органов недалеко от церкви.
Мотивы, побудившего мужчину совершить подобный поступок, пока не известны.
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