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- 9 января
- 09:41
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- Источник:
- Седмица.Ru
В мормонском университете США студентки в знак толерантности провели акцию в хиджабах
Девушки-мормонки решили ходить в хиджабах на леекции в знак солидарности с мусульманами
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, В мормонском университете США студентки в знак толерантности провели акцию в хиджабах В течение трех недель несколько десятков студенток в университете Бригэма Янга (штат Юта) посещают занятия в хиджабах, сообщает The Express.
Университет принадлежит общине церкви Иисуса Христа святых последних дней – мормонам, и большинство учащихся также мормоны. Девушки, инициировавшие акцию намерены, по их словам, своими хиджабами «преодолеть предвзятость и дискриминацию».
Они призывают всех неравнодушных присоединиться к их акции ради солидарности с мусульманками, подвергающимися насилию. По словам одной из участниц акции Сандры Сассер, она вместе со своими единомышленницами намерена продолжить ношение хиджаба на лекциях.
«У нас очень много общего с мусульманами, и я уважаю их веру», сказал студентка. Акцию также поддержала мусульманская ассоциация университета.
Университет принадлежит общине церкви Иисуса Христа святых последних дней – мормонам, и большинство учащихся также мормоны. Девушки, инициировавшие акцию намерены, по их словам, своими хиджабами «преодолеть предвзятость и дискриминацию».
Они призывают всех неравнодушных присоединиться к их акции ради солидарности с мусульманками, подвергающимися насилию. По словам одной из участниц акции Сандры Сассер, она вместе со своими единомышленницами намерена продолжить ношение хиджаба на лекциях.
«У нас очень много общего с мусульманами, и я уважаю их веру», сказал студентка. Акцию также поддержала мусульманская ассоциация университета.
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