В Голландии школьников обучают исламу, призывая совершать намаз

Школьники так знакомятся с культурой проживающих в стране меньшинств

АМСТЕРДАМ. В сети получило широкое распространение видео из Голландии, на котором имам мечети Ghulzare Madina в городе Зволле (Zwolle) обучает голландских школьников намазу, что вызвало бурное негодование в обществе, сообщает The Daily Mail.

В соответствии с голландской общеобразовательной программой школьники должны знакомиться с традициями и культурой проживающих в стране национальных меньшинств. В рамках этой программы детей одной из школ водили в соседнюю мечеть, где имам им проводил курс введения в ислам оригинальным способом: дети должны были в обязательном порядке совершить религиозный обряд – намаз, чтобы познакомиться с ним более подробно.

На видео видно, как несколько десятков детей прибыли в мечеть и в присутствии педагогов повторяют за имамом движения, выполняемые во время намаза.

Данный факт вовлечения детей без согласия родителей в иноверческий культ вызвал массовые возмущения общественности. Правоцентристская партия Геерта Вилдерса «Свобода» обратилась с жалобами в парламент, что вызвало широкий резонанс в стране. СМИ также быстро подхватили тему и вынесли ее на широкое обсуждение общества.

Голландский парламентарий Харм Братма призвал школы прекратить поддержку политической деятельности.

Братма, обращаясь к родителям, сказал: "Не разрешайте детям учиться принципам, идущим вразрез с культурными традициями страны".