Константинопольский Патриарх направил послание участникам предстоящей конференции ООН по изменению климата
- 8 января
- 21:36
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- Источник:
- Седмица.Ru
Патриарх Варфоломей освятил воды бухты Золотой Рог по случаю праздника Богоявления
СТАМБУЛ. С большой торжественностью было отпраздновано 6 января 2017 г. Крещение Господне в Константинопольской Патриархии в Стамбуле, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".
В Патриаршей церкви Святого Георгия была совершена Божественная литургия, которую возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей. Ему сослужили многочисленные иерархи Константинопольской Православной Церкви.
По традиции, Патриарх Константинопольский также совершил чин великого водоосвящения в бухте Золотой Рог.На Крещенском богослужении присутствовали многочисленные верующие, прибывший со всех концов Греции. Правительство Греции было представлено заместителем министра иностранных дел Яннисом Аманатидисом, который в своем слове сказал:. "Любовь всегда будет преобладать, и религиозный фанатизм не может быть решением".
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