Патриарх Варфоломей освятил воды бухты Золотой Рог по случаю праздника Богоявления

Крещение Господне отпраздновали в Константинопольской Патриархии в Стамбуле

СТАМБУЛ. С большой торжественностью было отпраздновано 6 января 2017 г. Крещение Господне в Константинопольской Патриархии в Стамбуле, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

В Патриаршей церкви Святого Георгия была совершена Божественная литургия, которую возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей. Ему сослужили многочисленные иерархи Константинопольской Православной Церкви.

По традиции, Патриарх Константинопольский также совершил чин великого водоосвящения в бухте Золотой Рог.

На Крещенском богослужении присутствовали многочисленные верующие, прибывший со всех концов Греции. Правительство Греции было представлено заместителем министра иностранных дел Яннисом Аманатидисом, который в своем слове сказал:. "Любовь всегда будет преобладать, и религиозный фанатизм не может быть решением".