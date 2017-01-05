В Индии суд оправдал двух мужчин, участвовавших в групповом изнасиловании католической монахини

Обвиняемые освобождены в связи с "отсутствием доказательств"

НЬЮ-ДЕЛИ. Со ссылкой на отсутствие доказательств судья в Чхаттисгархе, Индия, оправдал двух мужчин, которые были обвинены в участии в групповом изнасиловании монахини в доме престарелых в Райпуре в июне 2015 г., сообщили издание Times of India и информационное агентство AsiaNews.

47-летняя монахиня, подвергшаяся насилию, является членом конгрегации Салезианских миссионеров Непорочной Девы Марии.

“Это не просто преступление против христианской монахини, - сказал епископ Теодор Маскаренхас, викарий диоцеза Ранчи. - Это преступление против достоинства всех женщин Индии. Оно показывает полное отсутствие уважения к нашим матерям, сестрам и дочерям. Что еще более важно, эти события беспокоят нас как граждан великого народа, традиционно известного своей религиозной терпимостью”.