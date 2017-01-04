В Иерусалиме в очередной раз осквернено бенедиктинское аббатство Успения Божией Матери
- 4 января
- 20:11
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- Источник:
- Седмица.Ru
В горах близ столицы Словении осквернена католическая часовня
ЛЮБЛЯНА. Представитель Конференции католических епископов Словении на ее официальном сайте сделал заявление, в котором с горечью сообщил об осквернении 2 января 2017 г. часовни под Любляной.
Слова "Аллаху акбар" были нанесены с помощью распылителя на внешней стене католической капеллы, расположенной высоко в горах близ словенской столицы.
Представитель Конференции епископов Тадей Стреховец (Tadej Strehovec) описал акт вандализма как “направленный против мирного сосуществования между религиозными общинами в Словении”. Он приветствовал официальное заявление мусульманского сообщества Словении с призывом к полиции арестовать преступников, совершивших кощунство.
Словения - республика, в прошлом входившая в состав бывшей Югославии, с населением 2 миллиона человек, 58% из которых - католики.
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