В горах близ столицы Словении осквернена католическая часовня

Слова "Аллаху акбар" были нанесены с помощью распылителя на внешней стене католической капеллы

ЛЮБЛЯНА. Представитель Конференции католических епископов Словении на ее официальном сайте сделал заявление, в котором с горечью сообщил об осквернении 2 января 2017 г. часовни под Любляной.

Слова "Аллаху акбар" были нанесены с помощью распылителя на внешней стене католической капеллы, расположенной высоко в горах близ словенской столицы.

Представитель Конференции епископов Тадей Стреховец (Tadej Strehovec) описал акт вандализма как “направленный против мирного сосуществования между религиозными общинами в Словении”. Он приветствовал официальное заявление мусульманского сообщества Словении с призывом к полиции арестовать преступников, совершивших кощунство.

Словения - республика, в прошлом входившая в состав бывшей Югославии, с населением 2 миллиона человек, 58% из которых - католики.