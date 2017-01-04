Ватикан опроверг сообщения СМИ о том, что Папа Франциск якобы отождествляет Христианство и ислам

Ватикан выступил с предупреждением относительно цитат, ложно приписываемых Папе

ВАТИКАН. Ватикан выступил с предупреждением относительно цитат, ложно приписываемых Папе Римскому Франциску, в которых утверждается, что Христианство и ислам - по существу, одно и то же, сообщило информационное агентство AP.

Грег Берк, директор ватиканской пресс-службы, сказал, что упомянутые цитаты, которые были широко распространены через международные СМИ, были “измышлены”.

В ложных цитатах от имени Папы Франциска говорится, что якобы нет никаких существенных различий между Христианством и исламом, и что эти две религии должны в конечном счете слиться в одно целое.

Хотя данные цитаты часто воспроизводились в СМИ, новостные агентства при этом никогда не цитировали их источник.