Папа Римский Франциск встретился с госсекретарем США Джоном Керри
- 4 января
- 19:30
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- Источник:
- Седмица.Ru
Ватикан опроверг сообщения СМИ о том, что Папа Франциск якобы отождествляет Христианство и ислам
ВАТИКАН. Ватикан выступил с предупреждением относительно цитат, ложно приписываемых Папе Римскому Франциску, в которых утверждается, что Христианство и ислам - по существу, одно и то же, сообщило информационное агентство AP.
Грег Берк, директор ватиканской пресс-службы, сказал, что упомянутые цитаты, которые были широко распространены через международные СМИ, были “измышлены”.
В ложных цитатах от имени Папы Франциска говорится, что якобы нет никаких существенных различий между Христианством и исламом, и что эти две религии должны в конечном счете слиться в одно целое.
Хотя данные цитаты часто воспроизводились в СМИ, новостные агентства при этом никогда не цитировали их источник.
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