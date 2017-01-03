В 2016 г. в Чили индейцы арауканы (мапуче) сожгли 13 католических церквей

Два храма были подожжены в конце декабря минувшего года

САНТЪЯГО-ДЕ-ЧИЛИ. «Комиссия по делам Араукании», призванная урегулировать проблемы индейцев племени мапуче (арауканов), провела свою встречу в Чили 26 декабря 2016 г. В ней принял участие в качестве посредника Гектор Варгас (Hector Vargas), епископ католической епархии Темуко, сообщило информационное агентство Fides.

Монсеньор Варгас выразил надежду на успех диалога. Прелат добавил, что работа комиссии позволила «разрушить предубеждения» и «доказала, что в действительности гораздо больше элементов, которые объединяют нас, чем тех, которые разделяют нас».

Епископ объявил, что работа комиссии продолжится в январе 2017 г. без какой-либо отсрочки, несмотря на то, что продолжаются поджоги католических церквей, вызванные экстремистскими группировками мапуче, которые стремятся таким образом доказать свои наследственные права на земли, где были построены храмы.

В канун католического Рождества, 24 декабря 2016 г., огонь полностью уничтожил церковь и школу в области Чамичако (Chamichaco), в то время как тремя днями ранее, 21 декабря, был подожжен приход св. апостола Иуды Фаддея в муниципалитете Эрсилия (Ercilia).

В 2016 г. в области Араукания (Araucania) в общей сложности были подожжены 13 церквей. Поджоги совершались от имени экстремистской организации - так называемой «Mapuche Cause».

Епископ Варгас 22 декабря сказал по поводу поджогов: «Это очень серьезно, но мы должны энергично осудить этот вид фактов, которые не способствуют полному решению проблем в области, ни для племени мапуче, ни для остальной части гражданского общества».