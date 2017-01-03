Скончался мелкитский архиепископ Иларион Капуччи, депортированный из Израиля в 1970-е годы

Бывший патриарший викарий Иерусалима умер в Риме в возрасте 94 лет

ВАТИКАН. Архиепископ Иларион Капуччи (Hilarion Capucci), бывший мелкитский католический патриарший викарий Иерусалима, умер в возрасте 94 лет, сообщило информационное агентство AP.

Уроженец Сирии, архиепископ Капуччи был арестован израильской полицией в 1974 г. за то, что провозил контрабандой оружие для палестинских повстанцев на Западном берегу реки Иордан. Прелат был приговорен израильским судом к 12-летнему тюремному сроку, но был освобожден после четырех лет заключения, после чего был выслан из Израиля.

Архиепископ Капуччи отказался от выполнения своих архипастырских обязанностей в 1974 г. в возрасте только 51 года (при возрастном лимите для католических епископов в 75 лет). Тем не менее, отставной иерарх продолжал играть активную роль в связях с общественностью. Прелат был посредником на переговорах относительно освобождения американских заложников в Иране в 1980 г. Архиепископ Капуччи был откровенным критиком американского вмешательства в Ираке. В 2009 г. он был пассажиром на судне, которое стремилось прорвать израильскую блокаду сектора Газа.

Сирийский прелат в последние годы перед своей смертью жил в Риме.