В 2016 г. во всем мире были убиты 28 католических пастырских и социальных работников

В США в 2016 г. погибли 9 человек, более чем в два раза больше по сравнению с 2015 г.

ВАТИКАН. В 2016 году 28 католических пастырских и социальных работников были убиты во всем мире. Восьмой год подряд наиболее опасным местом, где подвергается преследованию наибольшее число клириков и мирян Католической Церкви, являются США. Здесь в 2016 г. погибли 9 человек, более чем в два раза больше по сравнению с 2015 г., сообщило информационное агентство Fides.

Согласно информации Fides, в 2016 г. в общей сложности погибли 14 священников, 9 монахинь, один семинарист, 4 мирянина Католической Церкви. В Америке убиты 12 пастырских и социальных работников (9 священников и 3 монахини); в Африке - погибли 8 человек (3 священника, 2 монахини, один семинарист, двое мирян); в Азии убиты 7 пастырских и социальных работника (1 священник, 4 монахини, 2 мирян); в Европе был убит один священник.

Большинство пастырских и социальных работников в 2016 г. было убито при попытке ограбления, в некоторых случаях они "были яростно атакованы", сообщает Fides. В агентстве в этом видят явный признак ухудшения морального климата в обществе, экономической и культурной нищеты, которая генерирует насилие и обесценивание человеческой жизни.

В такой ситуации священники, монахини и миряне, которые были убиты, находились среди тех, кто решительно осуждал несправедливость, коррупцию, бедность - от лица Евангелия.

Священник Хосе Луис Санчес Руис (José Luis Sánchez Ruiz), клирик епархии Сан-Андрес Тукстла (Веракрус, Мексика), стал одной из жертв - он был похищена и затем выпущен на свободу с "очевидными следами пыток", согласно сообщению епархии. За несколько дней до похищения он получал угрозы, причиной который была резкая критика преступности и коррупции, звучавшая из его уст.

26 декабря 2016 г. Папа Римский Франциск в своей проповеди во время праздника св. первомученика Стефана отмечал, что "мир ненавидит христиан по той же причине, ко которой ненавидел Иисуса, потому что Он принес свет Божий, но мир предпочитает, чтобы темнота скрывала его злые дела".

Все погибшие жили в этом гуманитарном и социальном контекстах, помогая бедным, заботясь о бездомных и наркоманах, участвуя в благотворительных проектах или просто открывая дверь своих домов любому нуждающемуся. И некоторые из них были убиты теми же людьми, которым они помогали. Расследования, проводимые местными властями, редко приводят к идентификации преступников и подстрекателей этих убийств или выявлению причин, по которым они были совершены.

Также сохраняется беспокойство относительно судьбы многих других похищенных или исчезнувших пастырских и социальных работников, о которых давно нет никаких новостей.