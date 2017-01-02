Предстоятель Коптской Церкви совершает официальный визит в Грецию
- 2 января
- 18:00
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- Источник:
- Седмица.Ru
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним возглавил благодарственный молебен по случаю начала Нового года
АФИНЫ. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним возглавил благодарственный молебен по случаю начала Нового 2017-го года в Кафедральном соборе столицы Греции, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".
Юогослужение прошло в присутствии президента Республики Греция Прокописа Павлопулоса, премьер-министра Алексиса Ципраса, представителей Поместных Православных Церквей и инославных конфессий, министров, парламентариев, политиков, руководителей вооруженных сил, полиции и пожарной службы.
По окончании молебна Архиепископ Иероним пожелал «многих лет и хорошего, благословенного, мирного и созидательного года, на благо родины и всего мира».
Затем Архиепископ Афинский и всей Греции направился в президентский дворец и представил свои благопожелания Прокопису Павлопулосу по случаю Нового года.
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