Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним возглавил благодарственный молебен по случаю начала Нового года

В богослужении участвовали президент и премьер-министр Греции

АФИНЫ. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним возглавил благодарственный молебен по случаю начала Нового 2017-го года в Кафедральном соборе столицы Греции, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Юогослужение прошло в присутствии президента Республики Греция Прокописа Павлопулоса, премьер-министра Алексиса Ципраса, представителей Поместных Православных Церквей и инославных конфессий, министров, парламентариев, политиков, руководителей вооруженных сил, полиции и пожарной службы.

По окончании молебна Архиепископ Иероним пожелал «многих лет и хорошего, благословенного, мирного и созидательного года, на благо родины и всего мира».

Затем Архиепископ Афинский и всей Греции направился в президентский дворец и представил свои благопожелания Прокопису Павлопулосу по случаю Нового года.