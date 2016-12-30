К Украинской Православной Церкви принадлежит почти 40% верующих Украины
- 30 декабря
- 16:27
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Украинская Православная Церковь обеспокоена недопуском священнослужителей к украинским военным
"Синод постановил выразить обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей Украинской Православной Церкви к духовной опеке военнослужащих вооруженных сил Украины", — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Церкви.
Кроме того, Cинод поручить учебному комитету Украинской Православной Церкви разработать курс по духовно-пастырской опеке украинских военнослужащих для студентов высших духовных учебных заведений и ввести его преподавание со II полугодия 2016/17 учебного года.
Также участники Синода призвали епископат к "активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей в вверенных им епархиях".
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