Украинская Православная Церковь обеспокоена недопуском священнослужителей к украинским военным

Синод выпустил официальное обращение

КИЕВ. Священный Синод Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) выразил озабоченность участившимися случаями запрета ее священникам духовно наставлять украинских военнослужащих.

"Синод постановил выразить обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей Украинской Православной Церкви к духовной опеке военнослужащих вооруженных сил Украины", — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Церкви.

Кроме того, Cинод поручить учебному комитету Украинской Православной Церкви разработать курс по духовно-пастырской опеке украинских военнослужащих для студентов высших духовных учебных заведений и ввести его преподавание со II полугодия 2016/17 учебного года.

Также участники Синода призвали епископат к "активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей в вверенных им епархиях".