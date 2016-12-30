Парламент Таиланда вернул королю право назначать буддийского патриарха

Парламент Таиланда проголосовал за новую редакцию закона о национальной буддийской монашеской общине

БАНГКОК. Парламент Таиланда в четверг проголосовал за новую редакцию закона о национальной буддийской монашеской общине (Сангкха), которая вернула царствующему королю право и обязанность назначать главу Сангкхи — верховного патриарха всех буддистов Таиланда.

Слово "Сангкха" обозначает национальную монашескую общину, то есть совокупность всех буддийских монахов страны.

Запись голосования в зале заседаний парламента транслировал Третий национальный телеканал Таиланда в выпуске новостей. Законодательный орган, состоящий из 220 депутатов, проголосовал 182 голосами "за" новый закон при 6 воздержавшихся и 22 отсутствующих по уважительным причинам.

Предыдущая редакция закона, принятая в 1992 году, передавала функцию назначения верховного патриарха таиландских буддистов, изначально принадлежавшую монарху, в руки избранного настоятелями тысяч буддийских монастырей страны коллективного органа – Совета Сангкхи, с дальнейшим утверждением главой кабинета министров.

Эта процедура ни разу не использовалась, так как назначенный королем Пхумипхоном Адулъядетом еще по "старой" процедуре в 1989 году патриарх Сомдет Пхра Наянасамвара скончался в 2013 году, в возрасте 100 лет. После его кончины пост остается вакантным, так как в стране нет единства мнений в отношении достойного кандидата.

Комитет парламента по делам религии, культуры и туризма предложил принять новую редакцию закона и вернуть королю право назначения верховного патриарха буддистов с целью восстановления древней традиции. Об этом заявил перед голосованием председатель комитета, генерал полиции Пхичит Кхуангди-Чакуп.

Ранее в своих выступлениях в СМИ генерал заявлял, что рассмотрение в парламенте новой версии закона не связано с тупиковой ситуацией, в которой оказался процесс выборов верховного патриарха в Совете Сангкхи.

Конфликт вокруг выборов нового патриарха продолжался более двух лет: Совет Сангкхи поддерживал кандидата, которого отказывалось утверждать правительство в связи с заведенным против него судебным делом об использовании растаможенного с нарушениями таиландского законодательства коллекционного автомобиля. По мнению наблюдателей, предложенный Советом кандидат, кроме этого, тесно связан с буддийской сектой Тхаммакай, многие сторонники которой находятся в оппозиции нынешнему правительству Таиланда, которое пришло к власти в результате военного переворота в 2014 году под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта.

После принятия новой редакции закона решение о назначении нового верховного патриарха примет король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун (Рама Десятый), вступивший на таиландский престол 1 декабря 2016 года после смерти 13 октября этого же года его отца, короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы Девятого), который царствовал более 70 лет.

Утром в четверг, еще до начала заседания парламента, группа монахов — наиболее активных противников нового закона — заявила, что в случае его принятия парламентом она организует протесты с участием как монашества, так и народа по всей стране. Однако местные аналитики не придают большого значения этим заявлениям, так как подобный протест противопоставил бы его участников не только правительству и парламенту, но и монархии, статус которой в Таиланде священен.