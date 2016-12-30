В Музее им. Андрея Рублева состоялись IV научные чтения «Иверия. Афон. Россия. Духовные и культурные связи»
- 30 декабря
- 16:04
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- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
Общее состояние Патриарха Илии II улучшается
По словам Сергеенко, ввиду преклонного возраста и сопутствующих заболеваний Патриарх Грузинский крайне нуждается в пристальном наблюдении медиков.
По последней информации, для проведения курса лечения Католикоса-патриарха в Грузию прибудет специалист из Германии, под наблюдением которого Илия II находился последние два года во время плановых обследований в одной из лучших клиник Берлина.
Об этом сообщила Interpressnews.Ge личный врач Патриарха Цисана Шартава. Она подтвердила, что состояние здоровья Илии II стабильное, он находится в своей резиденции, под наблюдением хирургов, в связи с выявленной желчнокаменной болезнью; анализы крови демонстрируют тенденцию к улучшению. Вопрос операционного вмешательства стоит в повестке дня, но не как неотложный. Врачебные консилиумы проводятся ежедневно», - заявила Шартава.
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