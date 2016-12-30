Общее состояние Патриарха Илии II улучшается

Министр здравоохранения Грузии рассказал о состоянии здоровья Патриарха Илии II

ТБИЛИСИ. «У меня нет права говорить о конкретных клинических деталях, однако могу подтвердить, что общее состояние здоровья Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Илии II улучшается, хотя не все риски сняты», – цитирует Interpressnews.Ge слова министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко.

По словам Сергеенко, ввиду преклонного возраста и сопутствующих заболеваний Патриарх Грузинский крайне нуждается в пристальном наблюдении медиков.

По последней информации, для проведения курса лечения Католикоса-патриарха в Грузию прибудет специалист из Германии, под наблюдением которого Илия II находился последние два года во время плановых обследований в одной из лучших клиник Берлина.

Об этом сообщила Interpressnews.Ge личный врач Патриарха Цисана Шартава. Она подтвердила, что состояние здоровья Илии II стабильное, он находится в своей резиденции, под наблюдением хирургов, в связи с выявленной желчнокаменной болезнью; анализы крови демонстрируют тенденцию к улучшению. Вопрос операционного вмешательства стоит в повестке дня, но не как неотложный. Врачебные консилиумы проводятся ежедневно», - заявила Шартава.