В Бангладеш на Рождество предотвращен теракт в церкви

Террорист-смертник намеревался подорвать себя в католическом храме Дакки

ДАККА. Спецслужбы Бангладеш предотвратили теракт, совершить который исламисты планировали в день Рождества в одной из католических церквей Дакки.

Как сообщил представитель полиции, группировка «Новая Джамаатул Муджахидин Бангладеш» (Neo-JMB) собиралась устроить при помощи террористов-смертников взрывы в церкви Святого Духа в квартале Банани.

В преддверии Рождества власти Бангладеш усилили меры безопасности вокруг 62 христианских церквей, расположенных в Дакке. Террористы были арестованы еще 24 декабря на квартире в Ашконе, однако сведения об этой операции попали в СМИ только 27 числа. Так, стало известно, что Подразделение по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью (CTTC) арестовало нового лидера террористической группировки – Моинула Ислама, также известного как Абу Муса, – и ряд его сообщников.

Начальник CTTC Монирул Ислам рассказал в интервью газете «Dhaka Tribune», что квартира, которую взяли штурмом правоохранители, использовалась бомбистами как база. Среди тех, кто должен был подорвать себя в церкви, была одна женщина.

Бангладешские силовики рассказали, что в последнее время в Neo-JMB появилось новое руководство, поскольку в ходе спецопераций, проведенных в стране после теракта 1 июля в Дакке, прежние лидеры были нейтрализованы. В настоящее время спецслужбы выясняют, кто финансировал и продолжает финансировать террористов.