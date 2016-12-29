В Китае Мао Цзэдуну воздают божественные почести

В буддийских и даосских храмах нередко можно встретить статую Мао

ПЕКИН. Мао Цзэдуна, который вошел в историю как непримиримый борец с религией, сегодня почитают, как бога, на его родине.

В провинции Хунань, где родился Великий Кормчий, в буддийских и даосских храмах нередко можно встретить статую Мао, покрытую желтой тканью – атрибутом императора и Будды. Перед изваяниями лидера китайских коммунистов воскуряют благовония, кладут фрукты и бумажные деньги – точно так же почитают здесь духов предков.

По сообщению ряда СМИ, в домах некоторых богатых китайцев стали появляться комнаты, переоборудованные в «часовни», со статуями Мао.

Особенно активно почитают память Председателя в день его рождения – 26 декабря. В Шаошане, где в 1893 году появился на свет Мао, в этом году собрались не менее 40 000 его почитателей.

Власти КНР занимают двойственную позицию по данному вопросу. С одной стороны, официальный Пекин высоко ценит Мао Цзэдуна за то, что он «возвысил» Китай, сделав его одной из ведущих мировых держав. С другой стороны, около 30% маоистской идеологии было признано ошибкой: в частности, это относится к «Большому скачку», в ходе которого от 30 до 50 млн. китайцев умерли от голода, и к «Культурной революции», которая ознаменовалась чистками и террором.