В Туркменистане аккредитован полномочный представитель Римского Папы
- 28 декабря
- 14:10
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Китай выразил готовность к конструктивному диалогу с Ватиканом
Как пишет газетаChina Daily, это заявление чиновник сделал во вторник во время общенационального заседания китайского католичества.
"Мы надеемся, что Ватикан предпримет практические шаги для создания благоприятных условий, чтобы улучшить отношения между двумя сторонами", — цитирует издание Ван Цзоаня.
В последнее время западные СМИ сообщали о том, что делегация Ватикана и представителей правительства Китая после проведения нескольких раундов переговоры разработали черновик соглашения относительно процедуры избрания и назначения епископов в Китае.
Дипломатические отношения между Китаем и Ватиканом были прерваны в 1951 году. В настоящее время в КНР фактически существуют две Католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования cо Святым престолом, насчитывает около шести миллионов человек. А подпольная, по данным западных СМИ, — около 12 миллионов последователей.
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