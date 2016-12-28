Евреи на Хануку станцуют в Москве лезгинку и зажгут подсвечник близ Кремля
- 28 декабря
- 14:07
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Иудеи празднуют Хануку
"Хочу вас и всех евреев России поздравить с Ханукой, пожелать всего самого доброго вам, вашим семьям, всей конфессии, всем иудеям страны, всего самого доброго в новом году. Уверен, и мы все надеемся, что он будет счастливым, благополучным", — сказал Путин.
Иудейский праздник света и огней Ханука длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2016 григорианском году иудеи начали праздновать Хануку 24 декабря с заходом солнца.
"Знаю, что вы очень многое делаете для развития отношений с другими конфессиями, вы постоянно в контакте по этим вопросам. Большую работу проводите внутри конфессии. И, надо сказать, развитие идет очень хорошее, вводятся новые синагоги, новые религиозно-культурные центры, за что я вам очень благодарен. Надеюсь, эту нашу совместную работу мы будем продолжать и дальше", — отметил глава государства.
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