Иудеи празднуют Хануку

Иудейский праздник света и огней Ханука длится восемь дней

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александром Бородой поздравил евреев с Ханукой, выразив надежду, что новый год будет счастливым и благополучным.

"Хочу вас и всех евреев России поздравить с Ханукой, пожелать всего самого доброго вам, вашим семьям, всей конфессии, всем иудеям страны, всего самого доброго в новом году. Уверен, и мы все надеемся, что он будет счастливым, благополучным", — сказал Путин.

Иудейский праздник света и огней Ханука длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2016 григорианском году иудеи начали праздновать Хануку 24 декабря с заходом солнца.

"Знаю, что вы очень многое делаете для развития отношений с другими конфессиями, вы постоянно в контакте по этим вопросам. Большую работу проводите внутри конфессии. И, надо сказать, развитие идет очень хорошее, вводятся новые синагоги, новые религиозно-культурные центры, за что я вам очень благодарен. Надеюсь, эту нашу совместную работу мы будем продолжать и дальше", — отметил глава государства.