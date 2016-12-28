Киликийский католикосат Армянской церкви подал в ЕСПЧ иск о возврате конфискованного в годы геноцида армян имущества
- 28 декабря
- 14:01
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Русская Православная Церковь учредила в Армении патриаршее благочиние
Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве
МОСКВА. Московский Патриархат образовал патриаршее благочиние в составе своих приходов в Армении.
Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве, сообщает сообщает сайт Русской Православной Церкви.
Управляющим приходами назначен епископ Владикавказский и Аланский Леонид с сохранением за ним управления Владикавказской епархией.
Кроме того, Синод учредил Галичскую епархию в Костромской области (ее возглавит клирик Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Алексий (Елисеев), а также Златоустовскую епархию в Челябинской области.
Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве, сообщает сообщает сайт Русской Православной Церкви.
Управляющим приходами назначен епископ Владикавказский и Аланский Леонид с сохранением за ним управления Владикавказской епархией.
Кроме того, Синод учредил Галичскую епархию в Костромской области (ее возглавит клирик Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Алексий (Елисеев), а также Златоустовскую епархию в Челябинской области.
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