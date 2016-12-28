Русская Православная Церковь учредила в Армении патриаршее благочиние

Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве

МОСКВА. Московский Патриархат образовал патриаршее благочиние в составе своих приходов в Армении.



Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве, сообщает сообщает сайт Русской Православной Церкви.



Управляющим приходами назначен епископ Владикавказский и Аланский Леонид с сохранением за ним управления Владикавказской епархией.



Кроме того, Синод учредил Галичскую епархию в Костромской области (ее возглавит клирик Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Алексий (Елисеев), а также Златоустовскую епархию в Челябинской области.