Русская Православная Церковь учредила в Армении патриаршее благочиние

Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве
МОСКВА. Московский Патриархат образовал патриаршее благочиние в составе своих приходов в Армении.

Такое решение принял Священный Синод во вторник в Москве, сообщает сообщает сайт Русской Православной Церкви.

Управляющим приходами назначен епископ Владикавказский и Аланский Леонид с сохранением за ним управления Владикавказской епархией.

Кроме того, Синод учредил Галичскую епархию в Костромской области (ее возглавит клирик Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Алексий (Елисеев), а также Златоустовскую епархию в Челябинской области.
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