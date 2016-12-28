В 2016 году 90 тыс. христиан убили за веру, полмиллиарда подвергаются дискриминации

Каждые шесть минут погибал один человек

РИМ. 90 тыс. христиан были убиты в 2016 году на религиозной почве, сообщил известный итальянский социолог, профессор Папского Салезианского университета (Италия) Массимо Интровинье.



"Каждые шесть минут погибал один человек. Это несколько меньше, чем два года назад, когда были убиты 105 тысяч христиан. В этом году 70% погибших, то есть 63 тысячи, были убиты в результате племенных конфликтов в Африке", - рассказал эксперт в интервью "Радио Ватикана", ссылаясь на данные авторитетного американского Центра изучения мирового христианства.



По словам М.Интровинье, остальные 3%, то есть 27 тыс., христиан погибли вследствие терактов, уничтожения христианских поселений, из-за преследований со стороны правительства.



Говоря о фактах преследования христиан в 2016 году, профессор отметил, что, согласно данным различных исследовательских центров, в 102 странах мира от 500 до 600 млн. христиан не могут в полной свободе исповедовать свою веру.



По его словам, именно христиане являются наиболее преследуемой религиозной группой в мире.