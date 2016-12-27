Католический священник возглавил государственный Университет Страсбурга

Назначение Мишеля Денекена уже вызвало протест со стороны ряда профессоров

СТРАСБУРГ. Католический священник назначен президентом государственного Университета Страсбурга (Франция).

Это решение вызвало протесты со стороны некоторых французских ученых, которые рассматривают данное назначение как нарушение секулярного принципа устроения французского государства.

Священник Мишель Денекен (MichelDeneken) являлся вице-президентом университета, прежде чем быть избран факультетами на пост главы учебного заведения. В то же время несколько профессоров университета заявили, что данное назначение поставит под угрозу репутацию этой высшей школы из-за того, что новый президент “тесно связан с религиозными властями”.

Денекен в ответ сказал, что протесты представляют собой проявление ложного представления о секуляризме: “политика нейтрализации воспринимается таким образом, что считается, что религии не должны быть допущены в общественную сферу”.