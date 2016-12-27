"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Каирском соборе
- 27 декабря
- 15:27
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- Источник:
- Седмица.Ru
В султанате Бруней запрещено публичное празднование Рождества Христова
БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН. В Султанате Бруней запрещено публичное празднование Рождества, сообщила британская газета Independent.
Христианам разрешают праздновать Рождество Христово только в их собственных домах. Новый закон, недавно обнародованный, полностью запрещает открытые проявления празднования Рождества, включая вывешивание любых Рождественских украшений и надписей — за это следует наказание: вплоть до пяти лет тюремного заключения.
Запрета Рождества в Брунее потребовали исламские лидеры это богатой нефтью бывшей британской колонии. Они опасаются, что публичные проявления Рождественского празднования могут заставить местных мусульман подражать образу жизни христианских народов.
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