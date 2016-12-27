После того, как не совершилось «чудо св. Януария», на юге Италии значительно возросла сейсмическая активность

Близ Неаполя активизировался “супер-вулкан” Campi Flegrei

НЕАПОЛЬ. Вулканическая область, которая тянется от берегов Сицилии до Неаполя, стала активной, сообщают ученые-сейсмологи.

Вулкан Campi Flegrei в окрестностях Неаполя является намного более крупным, чем соседний Везувий, гораздо более знаменитый вулкан, извержение которого в I в. разрушило древний город Помпеи.

Извержение «супер-вулкана» Campi Flegrei может подвергнуть опасности не только Италию, но и большую часть Европы.

Как сообщает газета Washington Post, новость о росте вулканической активности в Южной Италии была обнародована спустя менее чем через неделю после того, как в день памяти небесного покровителя Неаполя — священномученика Януария — не произошло традиционно происходящего в этот день чуда разжижения крови этого святого, хранящейся в кафедральном соборе Неаполя.

Считается, что, когда «чудо св. Януария» не происходит, непременно вскоре произойдет какое-либо бедствие в Неаполе и его окрестностях. Ранее отсутствие чуда св. Януария почти всегда имело место накануне извержений Везувия или сильных землетрясений. Однако, похоже, на сей раз стихийное бедствие может коснуться не только неаполитанцев, но жителей других регионов Италии и всей Европы.