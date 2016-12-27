Колокола Йоркского собора в Британии молчат два месяца после увольнения звонарей

Впервые за 650 лет в Йорке могло не быть рождественского звона, но выручили добровольцы

ЙОРК. Колокола знаменитого Йоркского собора в Британии молчали два месяца после увольнения звонарей, причем они могли остаться немыми и на нынешнее Рождество (впервые за 650 лет), если бы не удалось в самый последний момент подыскать группу добровольцев, сообщает TheGardian.

Йоркский собор – один из самых известных и больших готических соборов, оспаривает у Кёльнского собора звание величайшего средневекового храма на севере Европы. Здесь находится кафедра архиепископа Йоркского, высшего прелата Англиканской церкви после архиепископа Кентерберийского. Собор воздвигнут на месте крещения нортумбрийского короля Эдвина. Его строительство началось в 1220 году и продолжалось 250 лет, и освящен он был лишь в 1472 году. Собор славится самыми большими витражными окнами средневековой Европы.

Многие жители Йорка и страны опасались, что их ждет «ночь молчания» вместо традиционных ликующих рождественских перезвонов – после того, как два месяца назад священноначалие собора вдруг уволило всю группу звонарей. Тягостное ожидание сменилось радостью только за два дня до Рождества, вечером в четверг, когда город и прихожане, наконец, услышали долгожданный певучий звон.

Нынешнюю группу звонарей (официально их именуют «кампанологами» или «колоколистами») удалось собрать с большим трудом, и их имена даже не называются, поскольку, по словам священнослужителей собора, уволенная группа колоколистов «применила давление и запугивание» в отношении своих собратьев по призванию по всей стране. В результате подавляющее большинство кандидатов отказалось от предложений, направленных им от руководящего органа собора – Капитула.

Всего за неделю до Рождества предложение Капитула было, к примеру, отвергнуто колоколистами из Лидса «в знак солидарности» с уволенными коллегами. После долгих дискуссий и в ответ на разделяемую многими тревогу и негодование в связи с тем, что колокола великого собора могут промолчать на Рождество впервые за 650 лет, Центральный совет храмовых кампанологов Великобритании в своем официальном заявлении предоставил своим членам и коллегам свободу в этом вопросе. Он рекомендовал им «поступить так, как велит им собственная совесть и вера».

И вот в четверг официальная служба собора уведомила общественность, что «группа опытных кампанологов из Йоркшира любезно согласилась обеспечить праздничные богослужения в соборе и городе, и традиционный колокольный перезвон в их исполнении призовет прихожан на столь любимые и популярные в народе храмовые богослужения в дни Рождественского поста и Рождества Христова».

Вивьен Фаул, настоятельница Йоркского собора, сказала в этой связи: «Мы благодарны группе колоколистов из Йоркшира за их любезное согласие послужить прихожанам нашего собора в эти праздничные дни». Впрочем, это лишь временная группа «спасателей», а постоянную группу из 30 человек вряд ли удастся собрать ранее Пасхи. Капитул собора рассчитывает сначала подыскать так называемого «главного башенного» кампанолога в новом году, который и возглавит новую группу, но ее подбор может затянуться надолго. Кстати, уволенным колоколистам также разрешено подать свои заявления на конкурс.

Группа соборных звонарей была внезапно уволена – чтобы не сказать вышвырнута – решением храмового начальства в октябре, когда долгие и острые переговоры и споры сторон конфликта достигли очередной точки кипения. В своем первом заявлении, храмовая служба указала, что причиной увольнения послужили «проблемы охраны здоровья и безопасности».

Это увольнение было гневно осуждено многими кампанологами страны, приходами, общинами и общественными деятелями. Так, Дэйв Тэйлор, лорд-мэр Йорка, осудил это увольнение как «шокирующее и необоснованное», а Рэйчел Маскелл, член парламента страны от Йорка, охарактеризовала поступок храмового начальства как «несоразмерный». Лишь через шесть дней после увольнения бунтовщиков, Джон Сентам, архиепископ Йоркский, высказался в том духе, что главным предметом спора были «проблемы обеспечения безопасности».

Позднее обнаружилось, что трения начались в 1999 году, когда Дэвид Поттер, главный мастер колокольной службы, заслуживший титул магистра бизнеса и технических наук (MBE) в 2000 году за свое колокольное мастерство, был обвинен в «непристойных оскорблениях», а позднее полиция Северного Йоркшира даже получила временный ордер на его арест, который, впрочем, вскоре был аннулирован судом магистратов (ведающим делами о мелких преступлениях). Капитул собора провел собственное расследование происшествия и принял решение об увольнении Поттера, но за него вступились коллеги. Началась борьба звонарей со священноначалием, в ходе которой те «постоянно и грубо оспаривали полномочия Капитула в этом и других вопросах», по словам архиепископа Сентама, что и привело к изгнанию всей группы.

Сторонники Поттера и уволенных обвинили начальство собора в «действиях из мести», причем более 17 тысяч человек подписали петицию протеста, требующую восстановления звонарей на работе. Храмовое священноначалие, со своей стороны, заверило, что множество людей поддерживает его действия. Предложения о встрече бунтовщиков с архиепископом для обсуждения и урегулирования спора «в духе взаимопонимания и примирения» были отвергнуты, поскольку стороны давно уже «вынесли сор из избы» и теперь уже стремятся к публичной победе.