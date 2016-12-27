Патриарх Сербский Ириней отслужил в Белграде заупокойную литию по жертвам крушения Ту-154
- 27 декабря
- 13:43
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- Источники:
- Православие.Ru
- Седмица.Ru
26 декабря во всех храмах Русской православной Церкви совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154
Святейший Патриарх Кирилл помолился об упокоении жертв авиакатастрофы в в храме свт. Спиридона Тримифунтского г. Москва
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской Православной Церкви были совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.
За Божественной литургией в храме свт. Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву об упокоении погибших.
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