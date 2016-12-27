Церковь Шотландии организовала массовую онлайн-трансляцию на Рождество

Это было сделано в связи с тяжелыми погодными условиями

ЭДИНБУРГ. Церковь Шотландии организовала онлайн-трансляцию на Рождество, и настоятельно рекомендовала христианам страны остаться дома и посетить «виртуальную службу», чтобы не подвергать себя опасностям в связи с бурей и штормовым ветром, сообщает Christiantoday.

Скорость ветра в стране в этот день достигла 80-100 км/ч в южных и центральных областях страны и свыше 130 км/ч на крайнем севере, и потому священноначалие Церкви Шотландии рекомендовало прихожанам остаться дома в праздничный вечер и воздержаться от посещения храмов. В настоящее время около 42 % населения Шотландии относят себя к приверженцам этой церкви, а официальное количество её прихожан достигает 600 тысяч человек, или 12% населения страны. Общее количество священнослужителей церкви превышает 1400 человек, количество церковных приходов в Шотландии — около 1500, объединенных в 43 пресвитерия.

Виртуальные богослужения уже используются некоторыми приходами, а праздничные службы практически постоянно транслируется в онлайн-режиме. «Наши церкви ведут трансляцию богослужений в онлайне для тех прихожан, которые по каким-то причинам не могут прийти в храм, - говорит преподобный Нейл Гловер, священник приходской церкви в Флемингтон Холсайде в области Ланаркшир Камбусланда. - Это дает им возможность чувствовать себя сопричастными к приходу в этот совершенно особый день в году».

Новая форма рождественских богослужений может совершить тихий переворот в привычных и традиционных способах церковных праздников и богослужений. «Виртуальные богослужения дают возможность «технически отсталым» членам семей попросить помощь у своих близких в поиске онлайн-богослужения через телефон или планшет, приобщить их к нему, и совместно прослушать службу всей семьей» - говорит Гловер. Официальные представители Церкви Шотландии сообщили, что «все большее число» прихожан посещает виртуальные богослужения, хотя формальный учет посещаемости не ведется. Именно в рождественские дни к онлайн-трансляции подключаются все новые приходские церкви и транслируют свои службы через целый ряд интернет-ресурсов, включая Youtube, Soundcloud, Facebook и другие платформы.

Первопроходцами и активными лидерами онлайн-богослужений являются приходы храмов Святого Эндрю в Бонесе и Эбдо, приходская церковь поселка Лусс в Лох-Ломонде, а храм Мартина Исповедника на острове Льюис активно разъясняет прихожанам, как можно «посещать церковь, не расставаясь с комфортом родного дома» и всячески поощряет такие посещения. Основателем этого вида богослужений является преподобный Альберт Богл, который ведет вебсайт Sanctuary First. Этот сайт считается родоначальником и первопроходцем виртуальных богослужений, а его главный пастырь и создатель надеется «выстроить истинную и преданную приходскую общину в онлайне» и рано или поздно стать официально признанным «объединением прихожан Церкви Шотландии в интернете».