В Швеции из рождественских гимнов удаляют упоминания о Христе и христианской вере

Строки из рождественского гимна были удалены по решению администрации образования муниципалитета Амала в округе Västra Götaland

СТОКГОЛЬМ. В Швеции из рождественских гимнов вычищены все упоминания о Христе и христианстве, но при этом черный флаг ИГ, к примеру, разрешен и не считается символом религиозной ненависти и розни, сообщает Christianpost.

Популярный шведский рождественский гимн «Горите, тысячи Рождественских огней», в котором славится имя и воля Господа и содержатся явные христианские смыслы и строки, к примеру «рожденный по воле Господа Иисуса Христа» и «горите, огни любви Божьей», подвергся редактированию, смыслы и строки были из него удалены по решению администрации образования муниципалитета Амала в округе Västra Götaland.

«Наши старинные шведские Рождественские традиции и гимны несут дух христианской веры и вдохновляются им, - заявил автор гимна в интервью, данном местной газете. Он добавил, администрация образования явно руководствовалась идеей о помощи мигрантам в их интеграции в шведское общество, но при этом, по его словам, «шведы не должны стыдиться своихдревних традиций и обычаев. А иначе вскоре у нас их не останется вообще».

Администрация образования в Амале на официальном вебсайте муниципалитета выступила в защиту цензуры, которой она подвергла гимн: «Конечно, защита шведских традиций для нас очень важный вопрос, но нам надлежит возвысится над ними и иметь мужество встретить вызовы меняющегося мира, поскольку это не менее важная задача для образовательных учреждений и общин, и нам приходится с ней считаться».

Следует отметить, что толерантность в Швеции достигла такого уровня, что главный прокурор страны недавно издал постановление, согласно которому черный флаг Исламского государства является вполне законным атрибутом в стране и не может считаться символом религиозной ненависти и нетерпимости.

Швецию в последнее время многие считают «наименее религиозной нацией западного мира». Социологическое исследование 2014 года показало, что почти 80% шведов стоят «вне религии» либо относят себя к «убежденным атеистам», и такой высокий показатель безверия действительно является рекордным для западных стран. При этом соседние скандинавские страны, в частности Дания и Норвегия, также отмечают резкий всплеск атеизма в последнее десятилетие, как показывают данные научных исследований. Так, по данным статистического отчета Церкви Дании, в начале этого года (с апреля по июнь) ее приходы покинуло не менее 10 тысяч прихожан в результате агрессивной атеистической кампании, активисты которой побуждали людей усомниться в божественности Иисуса Христа.

В Норвегии подобный исход прихожан случился после того, как официальная Лютеранская церковь создала специальный вебсайт, где каждому прихожанину предоставила возможность негласно расстаться с церковью, причем число таких отказников достигло 15053 человек только в первые четыре дня после открытия сайта.