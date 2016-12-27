Древний Вифлеем, место Рождества Христова, испытывает серьезные трудности

Его медленно душит петля стен и пропускных пунктов

ВИФЛЕЕМ. Древний город Вифлеем, место рождения Иисуса Христа, умирает медленно, но верно: его душит петля израильских поселений, стен и пропускных пунктов, сообщает Christiantoday.

Священный город Вифлеем выглядит вполне цветущим и праздничным в это Рождество. За этот год в нем побывало 2.3 миллиона туристов и паломников, в сравнении с 2.2 миллионами в прошлом 2015 году, и все 3700 номеров в его гостиницах уже полностью выкуплены на праздники. В сравнении с прошлым годом, когда поток туристов упал на 11 процентов из-за вспышек насилия, этот год выглядит вполне удачным для «малого городка», где родился Иисус.

Но есть и обратная сторона медали. Из этих 2.3 миллионов приезжих, лишь 900 тысяч задержались здесь на ночь, причем большинство из них - палестинцы. Они намного беднее западных туристов, а потому доходов от них куда меньше для этого пораженного бедностью городка западного берега, где уровень безработицы достиг уже 48 процентов. Это вторая цифра для палестинских поселений – выше безработица только в полосе Газа.

Ключом к пониманию нынешних бедствий Вифлеема является отношения между Израилем и Палестиной, город фактически окружен – чтобы не сказать «удавлен» - еврейскими поселениями, которые свернулись вокруг него, подобно кольцам удава, и с каждым днем лишь разрастаются и укрепляются. Иностранным приезжим еще в аэропорту имени Бен-Гуриона израильские власти всячески препятствуют в посещении Вифлеема – в частности, подвергают особо пристрастному и долгому допросу, как только они выказывают желание увидеть город. Тем, кому все же удастся отстоять свое право на поездку, предстоит испытать многие неудобства, задержки и неприятности при проезде через многочисленные пропускные пункты и стены, возведенные Израилем. Они устроены якобы для борьбы с террористами-смертниками, стремящимися в Иерусалим, расположенный в 10 км к северу, но эти стены и полицейский режим создают гнетущую, давящую атмосферу для повседневной жизни здешних палестинцев.

Большинство туристов и паломников, сумевших проехать в древний город, остаются здесь лишь на час-другой: они быстро осматривают Храм Рождества Христова, а затем ныряют обратно в автобусы, заказанные чаще всего у израильских турфирм. Израильские посты контролируют все въезды в Вифлеем. При этом в городе работают порядка 50 гидов-израильтян, в то время как работать «по ту сторону», в Иерусалиме, официально разрешено лишь 42 палестинцам, имеющим лицензии на экскурсионные услуги, причем им приходится конкурировать с 7150 местными гидами-израильтянами.

Все туристы, прибывающие в эти места через аэропорт Бен-Гуриона, либо через соседнюю Иорданию, многократно фильтруются через пропускные пункты и обслуживаются израильскими туристическими агентствами. При этом палестинским туристическим фирмам и автобусам запрещен въезд в Израиль, и они не могут набирать группы туристов ни в аэропорту, ни для посещений святых мест в Иерусалиме и Галилее. Не удивительно, что палестинцы остаются без работы и нищают.

Подобно тому, как Рождество связано с Пасхой, так и Вифлеем связан с Иерусалимом, местом Страстей Господних и Воскресения. Однако палестинские христиане жалуются, что стены, возведенные израильтянами, разделили эти священные города – впервые за 2000 лет истории христианства. Вход в Израиль сильно затруднен даже для тех немногих палестинцев, кто сумел получить соответствующие документы - удостоверения от израильских военных, ибо для подавляющего большинства из них пребывание в Израиле строго ограничено определенными часами, а въезд на машине запрещен вообще и всем. Многие тысячи палестинских уроженцев Иерусалима не могут воссоединиться со своими супругами и детьми, живущими на остальных палестинских территориях, и этот запрет в особенности тяжек и противоестественен для палестинских христиан, семьи которые многие века выстраивали сложную сеть родственных уз, связывающих жителей Вифлеема, Иерусалима и Рамаллы.

«Родственные связи вифлеемцев с иерусалимцами – а это, фактически, родные города – были разрублены впервые за 2000 лет истории христианства незаконной «стеной аннексии», выстроенной Израилем, - говорит Абу-Эйяд, старший советник Организации освобождения Палестины. – Палестинское государство во многом лишено доступа к собственным природным и историческим ресурсам. Под его властью фактически находится не более 13 процентов территории в Вифлееме, и даже эта власть жестко ограничена. В этих условиях мы не можем развивать экономику по своей воле, и вынуждены мучительно и безнадежно конкурировать с более чем 100 тысячами нелегальных еврейских поселенцев, которые захватывают все больше и больше земель в пригородах. В этом единственная причина столь высокой безработицы и нищеты среди палестинских жителей Вифлеема».

Всего в Вифлееме на сегодня проживает более 220 тысяч человек, в том числе 20 тысяч беженцев, живущих в трех лагерях. При этом более 100 тысяч еврейских поселенцев живут в пригородах, а также внутри города, в особых аннексированных зонах «Иерусалимского муниципалитета». Среди них много влиятельных персон – к примеру, министр обороны Авигдор Либерман, спикер Кнессета Юли Эдельштейн и министр по экологии и делам Иерусалима Зеев Элкин.

Паломники все же продолжают прибывать в Вифлеем, несмотря на стены и ограничения. Среди них немало католиков - ведь папа Бенедикт XVI однажды заметил, что каждому верному христианину надлежит хоть раз в жизни посетить священный город Вифлеем – подобно тому, как мусульманин должен посетить Мекку. Вот и в это Рождество в Вифлеем слетятся, подобно перелетным птицам, стайки паломников, и принесут с собой краткое оживление и достаток нищающим местным жителям. Многие сотни паломников соберутся на площади Яслей Христовых на всенощную службу для молитв, рождественских гимнов и богослужений. Но, если выглянуть за яркий круг, за пределы праздничных свечей, украшений и богослужений, можно увидеть темные закоулки и задворки постепенно пустеющего и удушаемого нищетой города.