В Иерусалиме раввину предъявлены обвинения в изнасиловании школьницы
- 26 декабря
- 15:35
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- Источник:
- Седмица.Ru
Трех израильтян обвинили в незаконной торговле органами
ИЕРУСАЛИМ. В понедельник, 26 декабря, суд Тель-Авива предъявил обвинения 3 израильтянам, которые занимались незаконной торговлей человеческими органами. По разным данным, троица работала как на территории Израиля, так и за границей. Жертвами преступников были больные мужчины и женщины, нуждающиеся в пересадке почки от живого донора.
Мошенники предлагали им провести операцию за очень крупные суммы денег. Троица действовала на территории Турции, Болгарии, Таиланда и на Филиппинах. За это время они провели 14 незаконных операций по пересадке почек.
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