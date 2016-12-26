Трех израильтян обвинили в незаконной торговле органами

ИЕРУСАЛИМ. В понедельник, 26 декабря, суд Тель-Авива предъявил обвинения 3 израильтянам, которые занимались незаконной торговлей человеческими органами. По разным данным, троица работала как на территории Израиля, так и за границей. Жертвами преступников были больные мужчины и женщины, нуждающиеся в пересадке почки от живого донора.

Мошенники предлагали им провести операцию за очень крупные суммы денег. Троица действовала на территории Турции, Болгарии, Таиланда и на Филиппинах. За это время они провели 14 незаконных операций по пересадке почек.