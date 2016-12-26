Редкие списки икон и трехмерный макет Святой Горы представят в Киеве

Выставка будет открыта в Киево-Печерской лавре с 27 декабря по 20 апреля

Kplavra.kiev.ua

КИЕВ. С 27 декабря 2016 года по 20 апреля 2017 года в выставочном зале Успенского собора Киево-Печерской лавры будет открыта научно-просветительская выставка «Благословение Святой Горы Афон», посвященная 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон, сообщает

В экспозиции будут представлены редкие списки афонских чудотворных образов Богородицы с дарственными надписями, которые направлялись как благословение Святой Горы в Украину, а также деревянные резные кресты и иконы XVI-XVIII веков.

В рамках выставки будет впервые представлен уникальный трехмерный макет Святой Горы Афон (2,5 м в длину, 0,9 м в ширину, вес – 180 кг), который по своей конфигурации полностью идентичен рельефу местности Обители Богородицы. Также в зале разместится 3D макет Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского (1200 на 85 см), архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей и некоторых скитов.

Во время осмотра экспозиции посетители ознакомятся с историческими материалами и мемориальными вещами, связанными с выдающимися исследователями Афона XIX – начала ХХ веков, которые жили и работали в Киеве. Впервые на выставке будет представлена икона «Св. Алексей, человек Божий» афонского письма, доставленная в Киев «на молитвенную память» о выдающемся ученом, исследователе афонского наследия Алексее Дмитриевском.

Также на выставке будет экспонироваться ​​копия изображения Святой Горы со стенописи церкви Всех Святых 1906 года – это единственный образец древней традиции изображения Афона в храмах Киево-Печерской лавры.

Посетители смогут увидеть книжные издания, фотографии, хромолитографии с видами Афона и его отдельных обителей, ознакомиться с материалами, связанными с историей двора афонского Ильинского скита в Одессе, проследить связь Киево-Печерской лавры со Святой Горой Афон – как в исторической перспективе, так и в современности, осознать вклад украинский в духовное наследие Афона в XVII-XVIII вв. (прп. Иоанн Вышенский, прп. Паисий Величковский, Василий Григорович-Барский), узнать об истории украинских обителей на Афоне (Черный Вир, Ильинский скит), увидеть афонскую художественную традицию иконописи, познакомиться с ювелирным искусством и др.

Открытие выставки «Благословение Святой Горы Афон» станет завершением ряда событий научной и культурной жизни 2016 года, связанных с 1000-летием пребывания древнерусского монашества на Афоне.

Организаторы выставки – Министерство культуры Украины, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальная историческая библиотека Украины, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Святая Успенская Киево-Печерская Лавра, Международный институт афонского наследия в Украине, Музей «Православная Украина».

Выставка откроется 27 декабря в 15.00.

Аккредитация представителей СМИ обязательна и продлится до 27 декабря 14.30.

Контакты: тел.: +38-063-530-27-38, е-mail: nkpz.press@gmail.com