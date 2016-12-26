В ДНР обстрелян храм Украинской Православной Церкви

Существенно пострадало здание воскресной школы при храме

ДОНЕЦК. Александро-Невский храм Украинской православной церкви в городе Дебальцево Донецкой области подвергся обстрелу.



"23 декабря в 14:55 по городу Дебальцево со стороны линии фронта было выпущено, по предварительным данным, десять снарядов. Один из них попал на территорию Александро-Невского храма. Была использована артиллерия калибра не менее 150 мм, что запрещено Минскими соглашениями", - сообщает пресс-служба Славянской епархии.



Существенно пострадало здание воскресной школы храма: полностью разрушена одна стена и частично - остальные. В здании в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и пробита металлическая, поврежден новый купол, стоящий на земле. Жертв нет.



От обстрела также пострадали школа №3, детский сад и жилые дома.