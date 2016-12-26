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- 26 декабря
- 11:59
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Три московских улицы назовут в память святых Бориса и Глеба
Улицы расположены на территории строящегося жилого комплекса в поселении Новофедоровское
МОСКВА. В честь первых русских святых - князей Бориса и Глеба - назовут три улицы на территории поселения в "новой" Москве, сообщает в понедельник сайт мэрии столицы.
Речь идет о поселении Новофедоровское, где в 2017 году появится Борисоглебская слобода. Одна из улиц по соседству станет Вышгородской (святые Борис и Глеб похоронены в Вышгороде). Улицу неподалеку назовут Десятинной в память об одноименной церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир - креститель Руси.
Улицы расположены на территории строящегося жилого комплекса, пока они не имеют названий. Предложение выбрать названия в честь князей Бориса и Глеба поступило от префектуры округа и администрации Новофедоровского. Затем идея была поддержана на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.
Речь идет о поселении Новофедоровское, где в 2017 году появится Борисоглебская слобода. Одна из улиц по соседству станет Вышгородской (святые Борис и Глеб похоронены в Вышгороде). Улицу неподалеку назовут Десятинной в память об одноименной церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир - креститель Руси.
Улицы расположены на территории строящегося жилого комплекса, пока они не имеют названий. Предложение выбрать названия в честь князей Бориса и Глеба поступило от префектуры округа и администрации Новофедоровского. Затем идея была поддержана на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.
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