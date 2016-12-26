Шри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской ели

На строительство 57-метрового дерева потратили $200 тыс.

КОЛОМБО. В столице Шри-Ланки Коломбо установили искусственную рождественскую ель, которая побила мировой рекорд по высоте, сообщает французская радиостанция "Франс энфо".



По завершении установки ель достигла высоты 57 метров, что на 10 метров больше, чем высота рекордсмена прошлого года - искусственного дерева в китайской провинции Гуанчжоу.



Ель в Коломбо украсят 600 тыс. разноцветных огней. Под ней будет стоять шестиметровый Санта-Клаус на 12-метровых санях. Организаторы проекта пригласили оценить ель представителей Книги рекордов Гиннеса.



"Мы хотели создать дерево высотой в 100 метров, но из-за задержек нам пришлось уменьшить его высоту", - приводит радиостанция слова организаторов.



Стоимость рождественской ели оценивается в $200 тыс. Ее установка вызвала протест со стороны Католической церкви, этим отчасти обусловлены задержки в процессе ее возведения, отмечает "Франс энфо".



Для того, чтобы строительство ели благословил архиепископ Шри-Ланки, потребовалось вмешательство премьер-министра страны. Духовенство настаивало на том, что эти средства лучше направить благотворительным организациям.