Иуда Ониебади, настоятель церкви Св. Петра и Павла в Исселе-Азагба, похищен в регионе Дельта на юге страны

АБУДЖА. В Нигерии похищен еще один католический священник — Иуда (Джуд) Ониебади (Jude Onyebadi), настоятель церкви Св. Петра и Павла в Исселе-Азагба, в регионе Дельта на юге страны.

Согласно сообщению информационного агентства Fides, священник был схвачен 16 декабря 2016 г. тремя вооруженными мужчинами, которые, как подозревают, являются кочевниками-пастухами из мусульманского племени фулани. Священнослужитель в момент похищения находился на принадлежащей ему плантации ананасов.

Похитители первоначально запросили за похищенного священника выкуп в размере 50 миллионов найра (152 000 евро), но затем снизили его размер до 20 миллионов найра (61 000 евро).

Директор по социальным коммуникациям католической епархии Исселе-Уку Чарльз Уганва (Charles Uganwa) подтвердил факт похищения священника и обратился к похитителям с просьбой освободить его безоговорочно, напомнив, что Католическая Церковь никогда не платит выкуп в подобных случаях.

В 2016 г. несколько католических священников были похищены в Нигерии, преимущественно в южных регионах страны. Сильвестр Онмоке (Sylvester Onmoke), президент Нигерийской католической епархиальной ассоциации священников описал «недавний поток похищений священников и монахов» как «нападение на Церковь».